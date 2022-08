Roma, 22 ago. - "Per tutti i gufi che speravano in qualcosa di grosso... Ci vediamo tra tre settimane". Così su Instagram l'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo dopo gli accertamenti a Villa Stuart che hanno evidenziato una lussazione della spalla sinistra, infortunata in uno scontro di gioco nel primo tempo del match con la Cremonese.

