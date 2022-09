Calcio: Zaniolo, 'futuro? La Roma è la mia priorità, ora sono concentrato sul campo'

Roma, 14 set. - "Sul contratto ho ancora un anno e mezzo per poterne parlarne, non è il momento giusto adesso perché abbiamo l'HJK Helsinki e l'Atalanta, sono concentrato sul campo. La Roma è la mia priorità". Così l'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo in merito al suo futuro. "Non è stata un'estate particolare per me, sembra sempre che debba andare via e poi resto, sono illazioni e pensieri che fate voi, sono film della stampa", aggiunge il 23enne giallorosso.

