Calderoli, entra nel vivo lavoro su ddl Autonomia

ROMA, 29 DIC - "La fase dei lavori per l'autonomia differenziata può finalmente entrare nel vivo: il testo del disegno di legge è stato ufficialmente trasmesso alla Presidenza del Consiglio entro la fine dell'anno, come promesso, e con l'ok alla manovra di bilancio c'è il via libera anche per la costituzione della cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, su cui stiamo lavorando per renderla operativa già dal mese di gennaio". Lo annuncia il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

