Calenda: "Partito unico con Renzi per elezioni europee"

Roma, 11 ott. "Con Renzi lavoreremo come abbiamo fatto fino adesso, stesso simbolo, logo, struttura e poi daremo vita con calma ad un partito unico che sarà pronto sicuramente per le prossime europee, liberal democratico, che accoglierà persone che vengono dal mondo riformista, popolare e liberale, cosa di cui l'Italia ha bisogno. Un partito del pragmatismo e del buon governo. E per essere sempre ancorati al passato ricordo che la politica è arte di governo". Lo dice il neo senatore eletto Carlo Calenda all'accoglienza a palazzo Madama.

Capitolo governo Meloni: "La situazione è molto aperta, bisognerà vedere cosa sarà il governo e cosa succederà nell'opposizione. Quello che so è come faremo noi opposizione: con la proposta sul dimezzamento delle bollette…. cioè facendo una opposizione costruttiva", dice il leader di Azione. "Ma se Meloni, come ha detto da Vox, vuole trasformare l'Italia in una Polonia allora la nostra opposizione non sarà più costruttiva ma durissima, anche nelle piazze", prosegue, aggiungendo che "da Giorgia Meloni ci aspettiamo che faccia bene". In tema di energia, "se il governo porterà il rigassificatore di Piombino lo voteremo. Se il governo invece non riuscirà a fare le cose lo incalzeremo. Faremo quello che abbiamo fatto col piano sulle bollette proporre delle cose concrete e fattibili".

