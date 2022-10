Camera: A.Fontana, 'contento nomina mio omonimo, è persona di grande valore'

Milano, 14 ott."Sono molto contento che il mio omonimo e collega di partito sia stato nominato. Si tratta di una persona di grande valore e che ha lasciato intendere il proprio grande valore da un discorso di alto livello, in cui sono stati richiamati valori e principi tipici del nostro Paese e della nostra civiltà. E' stato bello anche che sia lui, che La Russa abbiano "evidenziato la terzietà della loro funzione e il fatto di dover svolgere il proprio compito al di sopra di ogni appartenenza politica". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'evento Live In di Sky Tg24 in corso a Firenze.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA