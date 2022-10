Camera: al via seduta per elezione Ufficio presidenza

Roma, 19 ott. Al via alla Camera la seduta per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. I deputati sono chiamati ad eleggere quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari. Sulla scheda possono essere indicati due nomi per i vicepresidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Se dopo le votazioni uno o più Gruppi non risultano rappresentati nell'Ufficio di presidenza, si dovrà procedere in un'altra seduta all'elezione di un corrispondente numero di segretari.

