Roma, 8 nov L'aula della Camera sta votando per l'elezione di due segretari di presidenza che ancora mancano, secondo le indicazioni del Regolamento di Montecitorio. I due candidati dovrebbero essere Alessandro Colucci per il Gruppo Noi moderati e Benedetto Della Vedova per il Gruppo Misto.

