Camera: Boldrini, 'con Fontana estremismo a vertici istituzioni'

Roma, 14 ott. "Putiniano mai pentito, antiabortista, ostile alle persone LGBTQIA+, contro le famiglie arcobaleno, tifoso dell'ultradestra euroscettica e anti-immigrazione: in Germania di Alternative für Deutschland e in Grecia di Alba Dorata. Un nemico dei diritti civili e dell'autodeterminazione delle donne. Lorenzo Fontana rappresenta l'estremismo ai vertici delle istituzioni repubblicane e per questo non può rappresentare l'intera Camera dei deputati". Così Laura Boldrini del Pd.

