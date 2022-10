Camera: Braga, 'Fontana reazionario e filo Putin, opposizione più unita'

Roma, 14 ott. "La destra più destra vota un Presidente della Camera ultraconservatore, reazionario sui diritti e pericolosamente filo-Putin. Nel suo intervento nemmeno un accenno ai valori antifascisti, alla lotta alle disuguaglianze e discriminazioni, alla necessità di affrontare la crisi climatica per costruire un modello di sviluppo più sostenibile. Un giorno triste per la Camera dei Deputati, un passo indietro per il Paese. Una ragione in più per un'opposizione ferma, intransigente e più unita di quella vista fin qui". Così Chiara Braga, deputata e responsabile Transizione ecologica, Sostenibilità e Infrastrutture nella segreteria nazionale del Partito Democratico.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA