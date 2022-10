Roma, 26 ott Il Dl aiuti ter approdera' in aula alla Camera per l'esame il prossimo 8 novembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il decreto scade il 22 novembre e deve essere votato dal Senato.

La conferenza ha anche fissato sempre per l'8 novembre, dalle 14, la votazione per due segretari di presidenza dopo che l'Ufficio di presidenza ha dato il via libera alla formazione di due nuovi gruppi, Verdi e sinistra e Noi moderati.

