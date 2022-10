Camera: Fontana cita san Tommaso, 'non privare del bene l'Italia'

Roma, 14 ott. "Mentre affrontiamo i gravi problemi e le minacce esterne che provano ad indebolire il nostro Paese dobbiamo ricordare quanto ci ha indicato San Tommaso d'Aquino: 'il male non è il contrario del bene, è la privazione del bene'. Il compito per noi parlamentari sarà di non privare del bene l'Italia, ma al contrario lottare per esso con umiltà, serietà , sobrietà. Dobbiamo riportare fiducia, speranza, orgoglio e orgogliosamente rappresentare il popolo più bello e creativo del mondo". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo discorso di insediamento.

"Mi metto al servizio del Paese -ha aggiunto- dell'Istituzione che rappresenta direttamente i cittadini e auspico un buon inizio di legislatura, che sia proficua, efficiente, rispettosa".

