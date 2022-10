Roma, 14 ott. Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera. Ha ottenuto 222 voti, rispetto alla maggioranza assoluta dei voti richiesta di 197 su 392 votanti. Per quanto riguarda gli altri candidati, 77 consensi per Maria Cecilia Guerra, 52 per Federico Cafiero De Raho, 22 per Matteo Richetti. Voti dispersi due, schede bianche sei, nulle undici. La seduta è stata sospesa per consentire al presidente dell'Assemblea, Ettore Rosato, di comunicare a Fontana l'avvenuta elezione.

