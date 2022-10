Camera: Fontana, 'ricchezza Italia e Europa è diversità, valorizzare autonomie'

Roma, 14 ott. "La nostra è una Nazione multiforme, che parte dalla geografia fino alle diverse realtà storiche, culturali, territoriali, che l'hanno formata e resa il grande Paese che è oggi. La ricchezza dell'Italia risiede proprio nella sua diversità e il compito delle Istituzioni italiane è proprio quello di sublimare tali diversità e valorizzarle anche attraverso le autonomie nelle modalità previste e auspicate dalla Costituzione". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo discorso di insediamento.

"Il ruolo del Parlamento, sia all'interno delle Aule che nella rappresentanza estera -ha aggiunto- non deve prescindere dalla valorizzazione delle diversità e non deve cedere all'omologazione. L'omologazione è uno strumento dei totalitarismi, delle imposizioni centrali sulle espressioni della volontà dei cittadini. Il Beato Carlo Acutis disse: 'tutti nascono originali, ma molti muoiono come fotocopie', era un ragazzo di 15 anni".

"L'Italia deve dare forza alla propria peculiare natura, senza omologarsi a realtà estere o monolitiche e a culture che non diversificano. La diversità non è rottura, non è indice di superiorità di alcune realtà su altre viste erroneamente come inferiori, ma è espressione di democrazia e rispetto della storia. La ricchezza dell'Italia -ha concluso Fontana- e la ricchezza dell'Europa sta proprio nella diversità".

