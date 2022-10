Roma, 19 ott. Istituita la commissione speciale della Camera, composta da 35 membri, che dovrà esaminare il decreto legge Aiuti ter, in attesa che vengano istituite le commissioni permanenti. La prima riunione per l'elezione del presidente è stata convocata per lunedì 24 ottobre.

