Roma, 15 ott. "Alessandro Zan come altri colleghi e colleghe ha le carte in regola per un ruolo delicato come il vicepresidente della Camera. Potrebbe essere uno dei candidati che il Pd metterà in campo. Tra di noi va fatta una riflessione seria su come utilizzare quel ruolo per favorire dei buoni lavori parlamentari". Così Lia Quartapelle del Pd 'Sabato anch'io' di Rai Radio Uno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA