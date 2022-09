Camera: saluti e ringraziamenti, tra autovelox e 'sexting' gli uscenti si congedano in aula

Roma, 28 set "Buona fortuna ai colleghi che arriveranno e grande vicinanza al nuovo governo, dovrà affrontare sfide complicate. Un grande in bocca al lupo". Per gli annali, l'ultimo intervento della XVIII legislatura a Montecitorio è quello di Federico D'Incà: "A nome del governo rivolgo un ringraziamento per il grande lavoro svolto insieme. Chiudo anche la mia presenza in Parlamento, non essendo stato candidato...", ha spiegato il ministro uscente ad un'aula vuota e convocata un po' a sorpresa come ultimo atto dell'attuale Parlamento.

Le "comunicazioni del presidente" annunciate nell'ordine del giorno si sono esaurite in pochi minuti. Il tempo per permettere a Roberto Fico di annunciare la nuova presidente della Corte costituzionale, l'assegnazione del Dl aiuti alla commissione Bilancio, la scomparsa di Gianfranco Spadaccia e poco più. Ma i (pochi) deputati presenti in aula non si sono lasciati sfuggire l'occasione di un ultimo intervento. E così la seduta si è trasformata per gli uscenti in una occasione di congedo e di orgoglio, con la rivendicazione del lavoro svolto.

Ha iniziato Simone Baldelli, non ricandidato da Forza Italia, ricordando la "battaglia che ho portato avanti per anni: il governo ha accolto il mio Odg per regolare finalmente, dopo 12 anni, l'uso degli autovelox. Non mi risulta sia accaduto". Emozionato il saluto di Davide Tripiedi (M5s): "Tredici anni fa, al freddo di un gazebo in Brianza, iniziava il mio percorso politico. Oggi siamo la terza forza politica del Paese e si conclude qui il mio percorso alla Camera, questo è il mio ultimo intervento".

Giuseppe Paolin (Lega) ha approfittato per denunciare il fatto che con il caro energia "le Rsa dovranno aumentare le rette agli anziani: valgono meno di cinema, palestre, autoblù, bar, panifici? Immorale". Molto appassionate le parole di Federica Zanella (Lega): "E' sempre stata una emozione parlare qui, lo è anche per questo mio ultimo intervento. Ho ottenuto buoni risultati, come il reato di 'sexting' e 'revenge porn' su un mio emendamento", dice prima di rivolgersi direttamente a Fico: "Si ricorda, presidente, che abbiamo anche occupato i banchi del governo e bloccato i lavori per 4 giorni?".

Saluti anche da Michele Anzaldi (IV) e Giovanni Russo (FdI), che chiude con un "auguri ai colleghi che saranno qui". Nicola Acunzo (FI), di professione attore, utilizza "l'ultimo intervento" per ricordare Bruno Arena, il componente dei Fichi d'India appena scomparso. Ma a rompere l'atmosfera mesta che si stava diffondendo in aula ci ha pensato Guido Pettarin (Misto): "Spezziamo una lancia per il futuro. Nel 2025 Nova Gorica e Gorizia sono state insieme designate capitale della Cultura europea. Vi invito tutti, come segno di speranza, ci vediamo nel 2025 per offrirvi una birra e un pelinkovac nel segno dell'unità".

