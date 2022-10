Campione in campo e... di asado: Javier Zanetti svela Lautaro Martinez nella mini-serie "I Fantastici 10"

La bontà dell'acquisto è stata rapidamente provata: «Sono molto contento che Lautaro sia qui all'Inter - prosegue Zanetti - Tutto quello che sta dimostrando conferma la visione che avevamo noi. Sta crescendo stagione dopo stagione, è diventato un punto di riferimento sia per noi che per la nazionale argentina». Dal punto di vista tecnico Zanetti ammira il fatto che è «molto generoso con la squadra, aiuta tantissimo anche in fase difensiva. Ha grande tempismo per il colpo di testa, ha segnato tanti gol così, e poi è uno che chiede sempre la profondità perché ha grande forza sulle gambe e per questo ha anche un bel dribbling». Sul lato umano «è sempre stato un ragazzo responsabile, molto professionale. Ha capito subito che è arrivato in un grande club e lo dimostra domenica dopo domenica. Penso che si senta bene insieme a noi e per questo sta facendo molto bene». Zanetti infine svela un altro talento speciale del Toro, più volte immortalato in foto e video: «È un grande cuoco, cucina bene anche l'asado. Offre queste grandi tavolate di carne ai compagni per fare gruppo ed è una cosa molto positiva».

Dopo Lautaro, la serie "I Fantastici 10" continuerà prossimamente con le storie di Zanetti su altri grandi campioni di calcio del presente e del passato.

