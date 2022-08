Canoa: Mondiali al via in Canada, 18 azzurri sul lago Banook

ROMA, 02 AGO - Comincia domani ad Halifax, in Canada, l'edizione 2022 di Mondiali di canoa velocità e Paracanoa, in programma fino a domenica, 7 agosto. La spedizione azzurra guidata dal dt, Oreste Perri, è composta da 18 atleti - tra i quali l'argento olimpico a Tokyo, Manfredi Rizza - che si misurano nelle specialità kayak e canadese sulle distanze dei 200, 500 e 1000 metri. Il gruppo della canadese sarà composto dai campioni del mondo nella distanza olimpica del C2 500, Daniele Santini e Nicolae Craciun, che si misureranno anche sui 1000 metri. Carlo Tacchini sarà nella monoposto sui 500m, Mattia Alfonsi nel C1 200. Nel kayak, la barca ammiraglia del K4 500 sarà composta da Schera, Ripamonti, Freschi e Rizza (Aeronautica), mentre al femminile la barca regina sarà formata da Cicali, Rosa, Petracca e Fantini. In barca singola Mauro Crenna e Irene Burgo saranno al via nel K1 500, la siciliana anche sui 1000 metri. Samuele Burgo invece affronterà la distanza olimpica dei 1000, Giacomo Cinti si misurerà nel K1 200 metri. In barca doppia Burgo e Schera saranno in acqua nel K2 1000, nella gara del K2 500 donne, nuova distanza olimpica da Parigi 2024, saranno al via Fantini e Rosa, mentre l'altra barca sarà composta da Alessandro Gnecchi e Andrea Di Liberto. Ripamonti e la Cicali affronteranno anche la prova sui 5000 metri. Scenderanno in acqua ad Halifax anche i big della Paracanoa con la squadra azzurra guidata dal dt Stefano Porcu che schiererà tra le corsie della lago Banook ben otto atleti. Il team è capitanato dalla medaglia di bronzo di Tokyo, Federico Mancarella, nel KL2 con Christian Volpi. Sempre tra i kayak spazio alla vice campionessa europea Eleonora De Paolis nel KL1, mentre nel KL3 ci saranno Amanda Embriaco e Kwadzo Klokpah. Il gruppo dei Va'a vedrà al via Alessio Bedin, nelle corsie del VL1, Marius Bogdan Ciustea nel Vl1 mentre Mirko Nicoli sarà l'alfiere azzurro nel VL3.

