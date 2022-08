Halifax, 6 ago. - Daniele Santini e Nicolae Craciun chiudono al quinto posto la finale del C2 500 ai campionati del mondo di canoa velocità ad Halifax, in Canada. Gli azzurri, campioni in carica, chiudono in 1'48"02 a meno di due secondi dalla medaglia d'oro. A vincere sono gli spagnoli Cayetano Garcia e Pablo Martinez (1'46"32) davanti ai polacchi Wiktor Glazunow e Tomasz Barniak (1'46"81) e ai cinesi Liu Hao e Ji Bowen (1'46"90).

