Carburanti: Foti, 'ultimo aumento con Letta e nessun taglio con Conte'

Roma, 15 gen. "Nei primi 100 giorni è stato fatto molto dal Governo Meloni. In tempi record è stata varata una legge di Bilancio con una maggioranza compatta e senza alcun distinguo. Il Governo Meloni è intervenuto a sostegno delle imprese, favorendo il lavoro, evitando cassa integrazioni, senza bloccare la produzione e perdere quote di mercato. L'ultimo aumento significativo delle accise di questa Nazione è targato Governo Letta. Altri, come il Governo Conte, invece avevano promesso di tagliarle, senza mantenere l'impegno. Alla faccia delle menzogne della sinistra". Così a Tgcom24 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.

