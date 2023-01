Carburanti: Rauti (Fdi), 'stop mistificazioni, governo sostiene deboli'

Roma, 15 gen. “Nel programma elettorale di Fratelli d'Italia non era previsto il taglio delle accise, basta con narrazioni negative che mistificano la verità. Il presidente Meloni ha ben spiegato l'azione di Governo e le ragioni del Decreto trasparenza. Quella precedente era una misura emergenziale e orizzontale a favore di tutti indipendentemente dal reddito. Diversamente si può immaginare un taglio strutturale delle accise, come obiettivo della legislatura corrente". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, a Skytg24.

Pubblicità

"È bene chiarire che il taglio delle accise costa circa 10 miliardi e che la legge di bilancio deve sempre fare i conti con la realtà; la scelta politica del Governo Meloni è stata di impiegare le risorse disponibili in modo mirato per aiutare le famiglie e le imprese, fronteggiare il caro bollette e sostenere le fasce economicamente più deboli. Abbiamo bisogno di 5 anni per realizzare il programma con il quale ci siamo presentati agli italiani e con il quale abbiamo vinto le elezioni. Alcuni obiettivi sono immediati altri sono a medio e lungo termine”, ha rimarcato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA