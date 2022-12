Carceri: Pd Senato, 'insoddisfatti da risposta Nordio, in manovra solo tagli'

Roma, 1 dic. Il Pd ha presentato nei giorni scorsi una interrogazione al governo a cui oggi ha risposto in aula a Palazzo Madama il ministro della Giustizia Nordio. Prendendo spunto dalla serie di suicidi che si sono susseguiti in questo anno nel carcere di Torino e dopo una serie di considerazioni sul sovraffollamento delle nostre carceri e sui tagli che la manovra di bilancio, che il Parlamento si appresta a discutere, compie in materia di giustizia, il senatore dem Andrea Giorgis ha chiesto al Ministro di sapere “quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per porre rimedio alla drammatica situazione del sovraffollamento delle nostre carceri, per assicurare una piena ed effettiva tutela della salute dei detenuti a partire da quelli psicologicamente più fragili, e per accelerare e rafforzare l'assunzione di personale”.

Giorgis ha poi insistito per conoscere le opinioni del Ministro rispetto ai tagli attuati in sede di bilancio sulle spese carcerarie: “Spero - ha sottolineato Giorgis - che la risposta non sia quella contenuta nei tagli della manovra”. In replica è intervenuto il senatore Walter Verini: “Non siamo soddisfatti, Nordio si ribelli ai tagli previsti dalla manovra. Sarebbe stato meglio evitare di strizzare l'occhio agli evasori e da lì recuperare risorse per la situazione delle carceri italiane”.

