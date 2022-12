Carrozza (Cnr): "Con tecnologia cure personalizzate e alta qualità vita"

Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) - "Credo che la sfida per l'innovazione del futuro nella sanità sia quella di personalizzare gli interventi e tagliarli sulle caratteristiche del paziente. Noi siamo in possesso dei dati genomici e fisiologici del paziente, abbiamo un grande serbatoio che attraverso la tecnologia dobbiamo rendere veramente attivo. In questo modo riusciremo a dare al paziente quello di cui ha veramente bisogno. Dunque non dobbiamo concentrare gli sforzi solo sulla fase acuta, che comunque è importante. E' vero, la chirurgia e la diagnostica si fanno in ospedale, ma dobbiamo tenere conto che il paziente va accompagnato nella sua cronicità perché molte malattie oggi si cronicizzano. Per tali motivi gli interventi devono essere mirati per raggiungere una qualità della vita alta, e questo è possibile grazie alla tecnologia". Lo ha detto Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr, a margine della prima edizione dell'Healthcare Innovation Forum promosso da Core in collaborazione con il Campus Bio-Medico di Roma, dove è in corso. Obiettivo dell'evento: analizzare le maggiori trasformazioni sul tema e le potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica e digitalizzazione per progettare la medicina del futuro. "Noi - sottolinea - abbiamo bisogno di grandi sperimentazioni cliniche e di un lavoro sull'innovazione per rendere sostenibile economicamente, anche dal punto di vista della transizione ecologica, questi interventi. Questa è la sfida del futuro".

