Casellati vede la Lega, oggi si parla di presidenzialismo

ROMA, 17 GEN - "Parleremo esclusivamente del presidenzialismo". Così la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, a margine della riunione con la delegazione della Lega sulla riforma del presidenzialismo, alla quale ha partecipato anche il ministro leghista Roberto Calderoli. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni come annunciato: "Domani vedrò Noi moderati - conferma la ministra - e giovedì inizio con le opposizioni incontrando Azione-Italia viva. La prossima settimana, probabilmente lunedì, vedrò i componenti dei 5 Stelle e domani devo mettermi d'accordo con il Partito democratico. Mi auguro di terminare questo giro di ascolto entro la fine di gennaio". E alla domanda su come proseguirà il percorso e se ci sarà un'iniziativa parlamentare o del governo, Casellati ha risposto: "Intanto finiamo il giro di ascolto. Poi faremo una riflessione e poi vi dirò come va il prosieguo dei nostri lavori".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA