Roma, 8 nov. "Non è una sorpresa, non mi sarei aspettato altro, ma fa comunque male: un Governo freddo sui diritti umani come quello Meloni, che incontra Al-Sisi e mette sullo sfondo la vicenda Regeni. E si definiscono patrioti". Lo scrive su Twitter Matteo Ricci, coordinatore dei sindaci Pd e sindaco di Pesaro.

