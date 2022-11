Centro di Medicina Integrata San Giuseppe Moscati: dove si curano insieme corpo, mente e spirito

Nella struttura sanitaria di Trepuzzi, in provincia di Lecce, si segue un nuovo approccio diagnostico - terapeutico che integra diverse scienze “alternative” alla medicina tradizionale. Per un benessere completo della persona

Lecce, 11 novembre 2022. Quando il dottor Antonio Rizzo, medico chirurgo di ortopedia e specializzato in traumatologia sportiva, ebbe l'idea di aprire un centro sanitario a Trepuzzi, in provincia di Lecce, volle creare una struttura che seguisse la sua visione della medicina e della cura, ossia ricercare il benessere globale dell'individuo attraverso la sinergia tra varie discipline. “Già all'inizio degli studi universitari – spiega il dottor Rizzo, fondatore e direttore sanitario del Centro di Medicina integrata San Giuseppe Moscati – mi sono trovato ad approfondire la conoscenza della Medicina Psicosomatica, della Naturopatia, della Omotossicologia, dell'Agopuntura. Le specializzazioni in Naturopatia Energetica e Medicina Funzionale Regolatoria, mi hanno poi consentito di offrire al paziente un ventaglio più allargato di opzioni nella prevenzione e nella cura delle varie patologie. Ed è proprio questo l'obiettivo che mi sono preposto con l'apertura del centro Moscati: offrire percorsi diagnosticiterapeutici che partano da una visione integrata della persona”.

Che cosa si può trovare, dunque, presso il centro San Giuseppe Moscati?

Prima di tutto un team di professionisti e specialisti di diverse discipline, sia di medicina tradizionale che della cosiddetta medicina “alternativa”; i servizi offerti sono divisi in 4 aree distinte, Fitness Care (che comprende metodiche di ultima generazione per migliorare il globale stato di benessere e per trattare tutte le patologie dell'apparato locomotore), Stress Care per la prevenzione e terapia delle patologie stress-correlate, Nutrition Care per un'alimentazione equilibrata ed un corretto stile di vita e Anti Aging Care che consiste in metodi clinici e tecnologie avanzate per identificare, prevenire, correggere le alterazioni funzionali ed organiche legate all'invecchiamento. Le prestazioni sono, dunque, rivolte sicuramente a chi presenta delle patologie ma anche agli sportivi, a persone sane che vogliono migliorare il proprio livello di benessere, a persone anziane, bambini e adolescenti.

“Prima di tutto – prosegue il dottor Rizzo – viene l'attenzione alla persona, l'accoglienza e l'ascolto. Un nostro scopo primario, inoltre, è quello di responsabilizzare la persona e di renderla pienamente consapevole del proprio stato di salute e del contesto in cui è inserita. Anche per questo organizziamo eventi di formazione, sensibilizzazione, corsi di aggiornamento, incontri e convegni in campo medico e scientifico”.

