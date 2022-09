Centro Regionale Trapianti, in Sicilia entro l'anno stabilizzati...

PALERMO (ITALPRESS) - Dopo 15 anni di precariato, il Centro Regionale Trapianti stabilizzerá entro la fine dell'anno tutti i suoi dipendenti in Sicilia. "Grazie all'intervento dell'Assessorato Regionale alla Salute, ed alla gestione del Centro, affidata dal 2019 al Coordinatore Regionale, Giorgio Battaglia, i lavoratori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato presso il Sistema Sanitario Regionale", si legge in una nota. Conclusa la procedura per gli infermieri, assunti nella loro totalitá tra luglio e agosto 2022, sottolinea la nota, il Centro procederá con il personale amministrativo, gli psicologi, l'ufficio stampa e con altre figure professionali. "Il CRT rappresenta uno dei poli d'eccellenza del nostro Sistema Sanitario Regionale - ha spiegato l'Assessore Regionale alla Salute, Ruggero Razza - Grazie ad un coordinamento tra Arnas Civico di Palermo, ISMETT e Policlinico di Catania, i professionisti del Centro si occupano di interventi delicatissimi e fondamentali per la vita di tutti noi. Quando ci siamo insediati, nel 2018, abbiamo trovato una situazione occupazionale indegna del prezioso ruolo di questi lavoratori: contratti a partita iva, collaborazioni e contratti a tempo determinato. Una situazione a cui, grazie al lavoro fondamentale del Professor Battaglia, abbiamo voluto mettere, una volta per tutte, la parola 'fine'". "Oggi - ha concluso Razza - possiamo dire, con una punta d'orgoglio, di essere riusciti a dare serenitá ai dipendenti e alle loro famiglie: una precondizione necessaria per garantire all'utenza un servizio di alta qualitá". "Voglio ringraziare l'Assessore Ruggero Razza e tutte le figure che sono state coinvolte nel processo che dará, finalmente, stabilitá a tutti i lavoratori del Centro", ha aggiunto il Coordinatore Regionale del Centro Regionale Trapianti, Giorgio Battaglia. credit photo agenziafotogramma.it (ITALPRESS). vbo/com 07-Set-22 17:46

