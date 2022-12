Centrodestra: Rotondi, 'creare nuova Dc federata con Fdi'

Roma, 17 dic. "Gli amici di ‘Fratelli d'Italia' ci hanno indicato un metodo che ha portato loro molta fortuna: difendere una identità, unirsi in una sigla che corrisponda a una fede, riconoscersi in una leadership di sintesi. Perché non possiamo provarci anche noi? Accanto a ‘Fratelli d'Italia' , Giorgia Meloni avrebbe bisogno di una nuova Democrazia cristiana capace di assicurare il cammino del governo e della coalizione anche nei giorni di minore fortuna. Penso che sia venuto il momento di riunire i nostri sforzi in una sola formazione politica, autonoma ma federata a ‘Fratelli d'Italia', nel segno della comune scelta di riconoscere in Giorgia Meloni il talento di questa occasione di cambiamento del Paese". É l'ipotesi lanciata da Gianfranco Rotondi, presidente di 'Verde è popolare', in un appello rivolto all'assemblea nazionale del Cdu di Mario Tassone, proponendo di riunire i partiti democristiani in un partito unitario dello Scudo crociato federato con quello di Giorgia Meloni.

