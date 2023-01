Centrodestra: Tajani, 'partito unico? Dovremo costruire insieme progetto per futuro'

Roma, 3 gen. "La proposta di Berlusconi per il partito unico? "Si dovrà insieme costruire un progetto per il futuro, Berlusconi ha lanciato questa idea, a cui aveva pensato anche qualche tempo fa, ci lavoriamo, intanto ci occupiamo di questa campagna elettorale, ognuno con il proprio simbolo". Lo dice Antonio Tajani, coordinatore azzurro e ministro degli Esteri, arrivando alla conferenza stampa di presentazione del candidato per il Lazio, Francesco Rocca. "Berlusconi ha visto lungo - aggiunge - vedremo come trasformare questa proposta in un progetto politico, il centrodestra è una realtà unita, se questa realtà si può trasformare in una grande forza sul modello repubblicano lo vedremo".

