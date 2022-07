Centrodestra: Tajani, 'prologo comune del programma segno di unità'

Roma, 31 lug "Abbiamo già dimostrato di saper trovare unità e coesione. Un segnale di unità di intenti sarà nel programma. E' un messaggio politico che diamo ai cittadini italiani, che sappiano dove e con chi vogliamo andare. Con due punti fermi, la politica estera non cambia e no ai cambi di casacca". Lo ha detto Antonio Tajani, a Mezz'ora in più, parlando del prologo comune nel programma dei partiti di centrodestra alle prossime elezioni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA