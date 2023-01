Centrodestra: Toti, 'partito unico sarebbe bel passo avanti'

Roma, 2 gen. “Siamo a inizio anno e dobbiamo crederci tutti insieme: che il 2023 sia l'anno delle riforme che cambiano la vita politica italiana. Stamani il Presidente Berlusconi, in un'intervista, rilancia il Partito Repubblicano, un partito unico del centrodestra unito. Una idea che io coltivavo già anni fa, nonostante leader e partiti recalcitranti al progetto, tra cui la stessa Forza Italia. Sarebbe bello che, oltre a una vera autonomia per le Regioni, come quella dei Lander tedeschi, oltre al semi-presidenzialismo a doppio turno, come avviene in Francia, anche i partiti politici facessero una passo avanti. Due schieramenti: Repubblicani e Democratici. Governatori, sindaci, parlamentari scelti con meccanismi di democrazia interna come le primarie negli USA. Sarebbe davvero un bel passo avanti. Ed è un dovere provarci!”. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA