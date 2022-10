Cgil: Osnato (Fdi), 'sinistra cerca scontro e mistifica'

Roma, 8 ott. "Ieri Giorgia Meloni ha subito una grave intimidazione quando alcune foto che la ritraevano sono state bruciate in piazza da un gruppo di violenti e solo quegli atti sono stato condannati oggi dal presidente di FdI. Pd e compagni, rimasti silenti ieri, ritrovano ora la voce per trascinare la leader di Fdi in una polemica surreale e infondata, accusandola di essere contro l'odierna manifestazione della Cgil. Nulla di più falso visto che Giorgia Meloni ha criticato le violenze di ieri e non certo il corteo di oggi. La sinistra ormai a corto di voti e di idee cerca lo scontro e mistifica tutto ma è una strategia perdente che non la porterà da nessuna parte". Lo afferma Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia.

