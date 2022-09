TORINO, 05 SET - "Pogba ha deciso di operarsi, non lo avrò prima di gennaio: bisogna essere realisti": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulle condizioni del centrocampista. "Per passare il turno servono 10 punti - aggiunge l'allenatore in vista dell'esordio contro il Psg - e per me loro sono la favorita numero uno: serve un passo allo volta, dobbiamo migliorare e lavorare".

