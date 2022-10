Champions: Milan; Bennacer, fa male perdere così

MILANO, 05 OTT - "Fa molto male perdere così. Non abbiamo messo in campo lo spirito e la voglia che abbiamo. Sappiamo che la Champions è un altro livello, ma dobbiamo dare di più. Dobbiamo lavorare sulle cose che non abbiamo fatto bene e alzare la testa". Lo ha detto il centrocampista del Milan Ismael Bennacer, intervistato da Amazon Prime Video dopo il ko contro il Chelsea. "Proviamo a dare sempre tutto, ma le partite così si giocano sui dettagli. Dopo aver preso il secondo gol abbiamo abbassato la testa. Dobbiamo fare meglio, essere più convinti. Dobbiamo rivedere la partita e capire cosa non abbiamo fatto bene".

