Charme Innovative Beauty: “A Bergamo trattamenti di bellezza integrati e su misura per il benessere totale della persona”

Una location accogliente ed esclusiva dotata di tecnologie di ultima generazione, professionisti competenti ed un ventaglio completo di trattamenti estetici

Alzano Lombardo (Bg), 15 dicembre 2022. La cura di sé è un concetto in espansione sempre più sentito dalle persone, a prescindere dall'età, dal sesso e dall'estrazione socio-culturale.

Grazie a questa evoluzione la bellezza non si limita più al solo aspetto fisico, ma si estende ed abbraccia anche un processo di riscoperta interiore, diverso per ogni persona. Charme Innovative Beauty, Centro di riferimento per la Bellezza e il Benessere di Bergamo, sulla scia di questa nuova consapevolezza, personalizza l'esperienza di ogni cliente offrendo attenzioni, riservatezza e trattamenti su misura con precorsi integrati altamente specializzati, intervenendo in modo scientifico, mirato ed individuale.

“I nostri clienti, nel momento in cui varcano l'ingresso del Centro, diventano automaticamente nostri ospiti, termine assolutamente calzante nel nostro contesto”, sottolinea Valentino Locatelli, founder di Charme Innovative Beauty. “Partiamo dal presupposto che la salute interna ed interiore influenzi anche l'aspetto esteriore, per questo la nostra vision considera l'essere umano come un insieme di una moltitudine di elementi: ogni persona è unica e, per questo, speciale. Il nostro modus operandi parte dall'ascolto, fattore imprescindibile per creare una relazione empatica e di piena fiducia, oltreché per sondare le effettive esigenze del singolo individuo. La comprensione profonda che poniamo alle richieste dei nostri ospiti, permette di offrire loro trattamenti mirati con risultati estetici veritieri e perseguibili e, nel contempo, fa vivere esperienze di benessere, di bellezza e di prodotto estremamente appaganti”.

Charme Innovative Beauty è il Centro Estetico Medicale di Alzano Lombardo, nei pressi di Bergamo, che racchiude l'eccellenza in una location accogliente ed esclusiva, curata nei minimi dettagli, dotata di tecnologie di ultima generazione e di un team di professionisti costantemente aggiornati e al passo con le ultime tendenze nei trattamenti Beauty&Wellness. Benessere e bellezza a 360 gradi, sia a livello fisico che emozionale, sono i capisaldi della struttura, che raggiunge costantemente i massimi livelli di customer satisfaction.

“Per noi la bellezza è, in primis, l'esperienza di riscoperta di sé da un punto di vista olistico, che contempli tutti gli aspetti della nostra essenza con l'obiettivo di generare una intensa sensazione di piacevolezza fisica ed emozionale, che si senta dentro e si veda fuori”, spiega Valentino Locatelli. “Charme Innovative Beauty va ben oltre l'estetica tradizionale, in quanto aspira al benessere completo del proprio ospite; all'interno della struttura si integrano, in modo trasversale ed armonico, le diverse competenze professionali dei nostri collaboratori, le tecniche utilizzate ed i prodotti selezionati, al fine di aiutare uomini e donne ad affrontare i problemi estetici che li affliggono, nutrendo l'autostima e coltivando il rispetto per se stessi”.

Quando si parla di benessere come un unicum di bellezza e salute occorre prestare attenzione e scegliere con cura a quali mani affidarsi. Individuare centri strutturati con personale altamente qualificato, prodotti e strumenti all'avanguardia, che possano garantire una consulenza approfondita e trattamenti estetici integrati e personalizzati, è sempre la scelta migliore per essere certi di raggiungere il risultato atteso in un'ottica di condivisione di valori comuni.

