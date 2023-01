Chiara e Filippo sono i primi nati nel 2023 in Italia

Roma, 1 gen. Chiara e Filippo nascono entrambi a mezzanotte in punto nelle sale parto della Clinica Santa Famiglia a Roma. Un trionfo di nascite nella storica Clinica romana, unica mono specialistica in ginecologia e ostetricia in Italia: Filippo, 3,1 kg, secondogenito, con parto spontaneo, e nello stesso istante Chiara, 2,6 kg di peso, terzogenita, con parto cesareo, annunciano un nuovo anno che promette bene sul fronte della natalità.

Pubblicità

Fiocco azzurro per mamma Giulia e papà Andrea che vedono alla luce Filippo. Negli stessi istanti, mamma Giovanna e papà Claudio accolgono l'arrivo di Chiara come il regalo più bello per la sua mamma che esattamente il 1 gennaio festeggia il suo 43° compleanno. I piccoli e le loro mamme stanno bene, e con i papà festeggiano insieme all'equipe medica che li ha assistiti un inizio di anno straordinario. Casa di Cura Santa Famiglia si conferma il Centro Nascite più ambito per le mamme prossime al parto nelle ore che segnano il passaggio al nuovo anno: i vagiti di altri neonati si susseguono a ritmo naturale a pochi istanti uno dall'altro durante la notte nelle colorate sale parto della Struttura.

“Le due nascite in contemporanea di Chiara e di Filippo segnano forse l'inizio di un trend della natalità nuovamente in ascesa? Questo il mio augurio più grande per il Paese. Siamo molto felici per i genitori che ci hanno scelto e per i loro piccoli, a loro i nostri migliori auguri per il lieto evento”, dichiara la direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia, Donatella Possemato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA