Chirurgia Plastica e Scienza: Un Italiano al primo posto in Europa per la Ricerca sul Lipofilling e le Cellule Vasculo Stromali

Prof Pietro Gentile, Professore Associato di Chirurgia Plastica presso l'Università Tor Vergata di Roma: "La chirurgia plastica rigenerativa e gli studi scientifici che ne dimostrano la validità di impiego nel campo ricostruttivo ed estetico sono realtà che confermano l'eccellenza della ricerca italiana nel mondo".

Roma, 14 ottobre 2022. Doppio riconoscimento al Prof Pietro Gentile dall'agenzia di ranking americana “Expertscape” che individua le personalità più influenti al mondo in medicina sulla base del numero e alla qualità delle pubblicazioni scientifiche degli ultimi dieci anni.

La classifica “Worldwide Expert in StromalVascularFraction” stilata dall'agenzia americana, posiziona il Prof Gentile al primo posto in Europa e al terzo posto nel mondo per gli studi fatti sulle cellule vasculo stromali e il lipofilling.

Inoltre, la classifica “Worldwide Expert in Plastic Surgery” lo conferma – per la quarta volta consecutiva – miglior chirurgo plastico d'Italia, e lo posiziona al numero 2 in Europa e al numero 11 nel mondo.

Le sue pubblicazioni hanno contribuito allo sviluppo di una nuova branca della chirurgia plastica chiamata “Chirurgia Plastica Rigenerativa” basata su metodiche minimamente invasive che utilizzano il grasso autologo e le cellule vasculo stromali in esso contenute, con finalità sia ricostruttive che estetiche.

Il tessuto adiposo può infatti essere utilizzato attraverso la metodica di innesto nota con il termine di “Lipofilling” per la correzione o il miglioramento di cicatrici, deficit dei tessuti molli e anche, in casi selezionati, per il ringiovanimento del volto e l'aumento del seno. In quest'ultimo caso, come anche documentato in recenti studi scientifici (Breast Silicone Gel Implants versus AutologousFatGrafting: Biomaterials and BioactiveMaterials in Comparison” Journal of Clinical Medicine 2021), il lipofilling può rappresentare una valida alternativa all'uso delle protesi nella mastoplastica additiva.

Al Prof. Gentile va il merito di aver contribuito ad affermare la Chirurgia Plastica italiana nel panorama internazionale, con studi scientifici e ricerche di primissimo livello.

di seguito i link delle classifiche stilate dall'agenzia di Ranking americana “Expertscape”:

