Ciclismo: Europei; Italia argento inseguimento squadre donne

MONACO DI BAVIERA, 12 AGO - Arriva la prima medaglia agli Europei 'multisport' di Monaco anche per gli azzurri del ciclismo. L'hanno conquistato le ragazze del quartetto dell'inseguimento a squadre donne, che si sono piazzate al secondo posto nella loro gara. In finale Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi sono state battute dalle tedesche, che gareggiavano sulla pista di casa e sono le campionesse olimpiche in carica. L'oro è quindi andato a Lisa Brennauer, Lisa Klein, Franziska Brausse e Mieke Kroeger che, al termine di una sfida molto equilibrata, si sono imposte con 7 decimi di vantaggio.

