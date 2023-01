Ciclismo: Pirelli partner dei team Mtb Trek Factory Racing

Milano, 23 gen. - Pirelli fornirà i pneumatici Mtb agli atleti del team Trek Factory Racing Team. L'accordo siglato, della durata di 3 anni, affianca la collaborazione avviata nel 2020 con il World Tour Team Trek-Segafredo. Il team correrà con le gomme della linea Scorpion XC di Pirelli dedicate al cross country racing e con le nuovissime Scorpion Race EN e Race DH, che le atlete e gli atleti dei team Trek Factory Racing porteranno nelle prove più selettive e sfidanti delle rispettive discipline, come la neonata Uci Mtb World Series.

La partnership con la squadra sarà anche propedeutica allo sviluppo continuo di nuovi pneumatici da Mtb sempre più performanti, da parte dei tecnici Pirelli, attraverso un fitto processo di scambio di feedback, validazioni, test in gara e fuori gara, che da sempre caratterizza l'attività di Pirelli nel racing. In particolare, la collaborazione con il Trek Factory Racing vedrà in primo piano il nuovo stabilimento Pirelli di Bollate (Milano), dove verrà sviluppata e prodotta una nuova linea di pneumatici Scorpion particolarmente orientata alle competizioni. Questa nuova gamma recepirà i feedback tecnici dai campi gara del Trek Factory Racing e di tutti gli altri team Mtb supportati direttamente da Pirelli.

La squadra, che ha una divisione sia XC sia DH ed Enduro, vanta un elenco di atlete ed atleti tra i più forti dei circuiti, a partire dalla campionessa del mondo XC 2021 Evie Richards fino alla campionessa olimpica MTB 2021 e campionessa nazionale svizzera 2022 (Short Track) Jolanda Neff. In campo maschile, Anton Cooper, Vlad Dascalu, Riley Amos, Loris Vergier e Reese Wilson, hanno talento, successi e preparazione alle spalle per salire sul gradino più alto del podio anche nel 2023.

Come è il caso della livrea del team World Tour Trek-Segafredo - la cui partnership ha dato tra l'altro origine a diverse operazioni commerciali tra le due aziende - anche sulla livrea del team Trek Factory Racing 2023 il logo Pirelli campeggerà sul petto e sulla manica della maglia.

"La crescente collaborazione con un'azienda leader come Trek, con gli atleti dei team Road e ora anche Mtb, conferma la reciproca soddisfazione per il percorso realizzato insieme negli ultimi anni -dice Matteo Barbieri, responsabile di Pirelli Cycling-. Questa nuova fase testimonia quanto sia importante per Pirelli essere protagonista nel mondo delle competizioni, che rappresentano un laboratorio a cielo aperto per i propri processi di sviluppo. Il potersi confrontare con i migliori atleti consente d'incrementare continuamente il livello tecnologico dei nostri pneumatici cycling prodotti nello stabilimento Pirelli di Bollate, con la qualità e le prestazioni richieste dai ciclisti professionisti e con l'adattabilità e la versatilità necessarie per gli amatori”.

"Siamo molto felici che i team di mountain bike Trek Factory Racing lavorino con Pirelli -afferma Tim Vanderjeugd, global director sports marketing di Trek-. Abbiamo visto in prima persona quanta passione, cura e attenzione Pirelli dedichi alle prestazioni in gara grazie alla collaborazione in corso con la Trek-Segafredo. Ampliare questa partnership alle squadre Trek Factory Racing è stata una decisione naturale. Non vediamo l'ora di collaborare con Pirelli nel lavoro di sviluppo e feedback tecnico sui loro pneumatici, mentre loro ci aiuteranno a ottenere prestazioni ai massimi livelli sui più grandi palcoscenici del mondo".

