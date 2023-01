Cinghiali: Foti, 'situazione fuori controllo, guai a sottovalutare problema'

Roma, 13 gen. "La situazione legata ai cinghiali è fuori controllo. Basta guardare i dati diffusi dall'Ispra decisamente allarmanti: in sette anni, dal 2015 al 2021, sono stati arrecati al settore dell'agricoltura danni per ben 120 milioni a causa della libera ed incontrollata circolazione degli ungulati. Altro che autorizzazione al far west di cui sono stato pesantemente accusato. Era evidente l'urgenza di adottare una strategia di intervento nazionale, come ha disposto prontamente il Governo Meloni, con interventi di prevenzione e tutela del territorio e per l'incolumità dei cittadini. Chi per mera propaganda e demagogia ha sottovalutato il problema, adesso ne prenda atto e collabori per il benessere della collettività tutta”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.

