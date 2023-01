Clamoroso a lecce: annullati 8 milioni di euro di tributi

(Lecce, 27 Gennaio 2023) - Grande risalto ha avuto in questi giorni una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Puglia che ha annullato una pretesa fiscale da oltre 8 milioni di euro. L'Avv. Carlo Mormando e il Dott. Gianluigi Ancona del Centro Studi Vittorio Mormando segnalano “Il nostro Centro Studi ha da sempre effettuato approfondimenti in merito alla mancanza di dialogo tra cittadini e P.A., ciò impedisce di risolvere in maniera bonaria anche gli errori più macroscopici delle Amministrazioni”.

La contribuente, difesa dall'Avv. Matteo Sances, aveva provato a segnalare al concessionario della riscossione che era totalmente estranea a tali richieste ma a nulla è valsa anche la stessa ammissione dell'errore da parte dell'ente creditore, ossia dell'Ufficio delle Entrate di Lecce.

Nella sentenza, infatti, si legge “Il ricorso della signora … era certamente fondato, poiché, come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, ella era del tutto estranea alle vicende dalle quali scaturiscono gli atti prodromici che per questo non le furono mai notificati, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate…”.

Continua l'Avv. Mormando “È importante evitare che casi del genere non capitino più. Riteniamo opportuna una riforma seria dell'autorità del Garante del Contribuente, in modo da evitare l‘insorgere di cause assurde come questa. Dialogo che si rende importante in tutti i settori, vien da pensare al ruolo chiave che potrebbe svolgere, se effettivamente perseguito, in ambito sportivo, viste le evidenti criticità cui andranno incontro, soprattutto, ASD ed SSD alla luce della recente riforma in materia di lavoro sportivo, riforma ancora caratterizzata da incertezza temporale e contenutistica. Per tale motivo abbiamo deciso di fornire gli elaborati del nostro centro studi ad associazioni di imprese come Partite Iva Nazionali (PIN) per supportare le loro iniziative parlamentari volte a sensibilizzare le istituzioni su questi temi”.

