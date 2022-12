Clima: Meloni a G7, 'con climate club rischio escludere sud mondo' e incassa placet Macron

Roma, 12 dic. Sul Climate club per accelerare la lotta al cambiamento climatico -idea nata dal cancelliere tedesco Olaf Scholz - la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, intervenendo oggi al suo primo G7 avrebbe espresso apprezzamento per il progetto, ma poi avrebbe anche richiamato i grandi del mondo ad avere maggiore attenzione del sud o, li avrebbe messi in guardia, c'è il rischio che il climate club venga visto come 'un club dei paesi ricchi'. Dobbiamo continuare, avrebbe invitato Meloni, a impegnarci col sud del mondo. Su questo, ovvero sull'attenzione ai paesi economicamente più svantaggiati, Meloni avrebbe incassato l'apprezzamento del presidente francese Emmanuel Macron.

