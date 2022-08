CO.ME.R.: “Vagli stellari, soluzioni tecnologiche per trasformare ogni singolo componente di scarto in materiale riutilizzabile

(Perugia, 1/8/22) - L'esperienza acquisita nella fornitura di molteplici strumenti e servizi per applicazioni industriali garantisce la soluzione più adatta per un riciclaggio intelligente ed efficiente

Perugia, 1 agosto 2022. “Quando si parla di smaltimento dei rifiuti urbani ed industriali, sia organici che inorganici, i vagli stellari sono macchinari ideali che garantiscono un'eccellente vagliatura dei materiali di scarto, utilizzati anche in ambito agricolo e di ingegneria civile”, precisa Silvia Rometti, Amministratrice dell'azienda CO.ME.R. di Perugia. “Grazie alle performance dimostrate, il vaglio stellare è impiegato con ottimi risultati nella separazione di tanti tipi di materiali, particolarmente apprezzato nel trattamento dei rifiuti, del legno e compost. Lo Star Screener è uno strumento altamente efficiente che separa il materiale piccolo da quello più grande personalizzando la distanza tra una stella e l'altra in funzione del materiale da trattare”.

Con un background pluridecennale alle spalle l'azienda perugina CO.ME.R.. è specializzata in soluzioni di carpenteria metallica e taglio laser. Grazie ad un fornito e sempre aggiornato parco macchinari ma, soprattutto, grazie alla grande esperienza tecnico-professionale di uno staff altamente qualificato, supporta i clienti, sia privati che aziende, per lo sviluppo dei progetti e la realizzazione completa di opere di carpenteria leggera, o parti di essa.

“Tra i nostri obiettivi - prosegue Rometti - vi è anche quello di incrementare lo sviluppo di soluzioni di vagliatura innovative per la selezione dei materiali degli impianti di riciclaggio. L'esperienza acquisita nel settore ci ha permesso di sviluppare prodotti e tecnologie di vagliatura specifici per separare diversi materiali, anche complessi, garantendo allo stesso tempo la massima qualità di separazione, alti volumi e bassi costi di manutenzione. I vantaggi del vaglio stellare sono molteplici: elevata robustezza ed affidabilità, migliori performance di separazione e maggiore produttività che si mantengono costanti nel tempo con una gestione semplice dei processi di vagliatura, minima manutenzione, grazie ai componenti di qualità installati”.

CO.ME.R. ha sviluppato, nel tempo, metodi di lavorazione all'avanguardia, grazie a costanti investimenti tecnologici, un'organizzazione strutturata e una grande accuratezza per ogni fase del processo produttivo. Grazie al team di progettazione l'azienda è riuscita a realizzare un sistema vagliante semplice ed efficace. Ma come funzionano i vagli stellari?

“Il materiale da trattare, una volta inserito nella macchina, passa sopra le stelle del vaglio e tutto ciò che è più piccolo della distanza tra una stella e l'altra, cade nella parte inferiore, denominata sottovaglio - spiega Rometti - i pezzi più grandi invece restano a galleggiare sulle stelle, arrivando così all'estremità dello strumento per poi passare a un'ulteriore attrezzatura complementare, oppure vengono convogliati su una pila di rifiuti. Questa metodologia consente di migliorare notevolmente il processo di riciclo degli impianti”.

L'esperienza acquisita nella fornitura di molteplici strumenti e servizi per applicazioni industriali consente all'azienda perugina di garantire ai propri clienti un trattamento efficiente in tutte le condizioni e con ogni tipologia di materiale.

“Lavorando sul campo, attraverso il confronto costante con ingegneri e tecnici del settore e, grazie anche alle collaborazioni strette negli ultimi anni, possiamo perseguire innovazione e ricerca per garantire la soluzione più adatta per un riciclaggio intelligente ed efficiente”, conclude Silvia Rometti. “Nella convinzione che, attraverso ingegno e problem solving, sia possibile trasformare ogni singolo componente di scarto in materiale riutilizzabile, in un'ottica di ecosostenibilità e per un mondo migliore”.

