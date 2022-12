Codice appalti: Orlando, 'rischio criminalità in no limite a ricorso subappalti'

Roma, 16 dic. "Cancellare il limite della possibilità di ricorrere al subappalto è un'altra cosa che dobbiamo combattere con grandissima forza. Nella legge sugli appalti avevamo introdotto una norma che obbligava ad applicare nei subappalti gli stessi contratti e gli stessi salari di chi aveva vinto l'appalto. Se fai una catena del subappalto infinita come fai a controllare, in un Paese nel quale i poteri criminali sono diventati un pezzo della constituency dell'economia reale. Questo è un tema sul quale è meglio l'esercizio provvisorio che far entrare la mafia nei nostri appalti". Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando nel suo intervento a "Fondata sul lavoro. Idee per la Costituente del Partito Democratico".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA