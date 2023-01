Codice giallo per neve e ghiaccio in Toscana

FIRENZE, 19 GEN - La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per ghiaccio per tutta la giornata di domani, venerdì 20 gennaio. Le aree interessate sono quelle interne e orientali. Inoltre ha esteso il codice giallo per neve, sempre a tutta la giornata di venerdì, per Alto Mugello e Appennino aretino. Intanto per oggi possibilità di nevicate sparse a quote collinari più probabili sulle zone interne e orientali. Accumuli fino a 5-10 cm, localmente superiori. Sulle zone interne orientali (province di Arezzo e marginalmente Firenze e Siena) le nevicate potrebbero protrarsi fino a sera. Domani, venerdì, possibili nevicate su Alto Mugello e Appennino aretino oltre i 200 metri con cumulati fino a 10 cm. Sempre per domani durante la notte e nuovamente in serata, possibile formazione di ghiaccio sulle zone interessate dalle nevicate. Per la giornata di oggi ancora possibilità di piogge e temporali sparsi su gran parte della regione. Il vento, anche forte con raffiche da nord-est su gran parte della regione fino a 50-60 km/h e fino a 60-80 km/h su crinali appenninici e Arcipelago, è previsto per domani. E sempre per domani mare mosso o molto mosso al largo sul settore meridionale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA