Come scegliere il miglior integratore a base di Bromelina

(Torino, 11/01/2022) - Torino, 11/01/2022 - Per curare una serie di patologie e fastidi legati all'apparato digestivo oppure a quello scheletrico e muscolare, vengono usati spesso integratori a base di Bromelina.

Si tratta di un enzima proveniente dal gambo dell'ananas, che apporta una serie di benefici all'organismo e solitamente viene ben tollerato anche dai soggetti allergici o più sensibili.

In questo articolo valuteremo i parametri per scegliere il miglior integratore di Bromelina per le proprie esigenze, partendo proprio dalla problematica che si intende risolvere, ma anche lavorando a livello estetico tramite una formula drenante e dagli effetti antiossidanti.

Vediamo quindi nel dettaglio l'origine della sostanza, il dosaggio consigliato e tutti gli effetti positivi che è possibile attribuire al prodotto.

La bromelina è un importante enzima, che può essere assunto tramite la lavorazione del gambo o del succo di ananas.

L'unità di digestione della gelatina (GDU) è il parametro più comune tramite il quale viene quantificata la sostanza, ed è la misura della capacità della Bromelina di “smontare” le proteine e quindi della sua capacità digestiva. Considera che, leggendo sul foglio illustrativo o sul flacone potrai sempre sapere la quantità di Bromelina presente nell'integratore.

Se questa supera i 1200 GDU, avrai a che fare con una variante potente e funzionale, che raggiunge il suo apice a un valore di 2500 GDU. Per poter scegliere il giusto integratore di Bromelina è quindi essenziale sapere leggere l'etichetta, un integratore a basso contenuto di enzima che pubblicizza estratti secchi del gambo d'ananas non titolati non sarà di conseguenza efficacie.

Sono diverse le patologie e le situazioni che è possibile contribuire a lenire e curare tramite un integratore alla Bromelina, quindi vediamo nel dettaglio le principali.

- Dolori muscolari e articolari

La Bromelina viene usata in alcuni casi di artrite reumatoide, in quanto interviene sui dolori muscolari e articolari. Tende infatti ad agire come naturale antinfiammatorio, riducendo rossore e gonfiore e migliorando la funzionalità degli arti.

Il consiglio è di chiedere sempre un parere medico, anche se gli integratori non richiedono prescrizioni e solitamente non vanno a interferire con altri medicinali specifici.

- Infiammazione dell'apparato respiratorio

Capita spesso, a seguito di interventi o per colpa di allergie, di soffrire di infiammazione dei seni nasali, portando una serie di fastidi non indifferenti.

Integratori a base di Bromelina sono indicati per il trattamento di questa manifestazione dolorosa, riducendo gonfiore e irritazione e liberando le vie aeree dalla presenza di muco. Puoi abbinare un simile trattamento a una terapia farmacologica vera e propria, massimizzando il suo effetto anche per quanto concerne la tosse secca e le secrezioni di tipo polmonare.

- Difficoltà a livello di digestione

La bromelina è, come accennato, un antinfiammatorio naturale e come tale può essere usato per i disagi a livello di stomaco e intestino. Questa si occupa di eliminare eventuali irritazioni delle pareti, facilitando il transito di cibo.

In generale, a diminuire è anche il gonfiore addominale, con la conseguenza di avere sempre una pancia piatta anche dopo aver mangiato. La maggior parte dei pazienti riferisce una migliore attività intestinale e la diminuzione di episodi come diarrea o stipsi, ritrovando il naturale equilibrio della flora. In particolare, se un pasto è stato troppo ricco di proteine, allora un integratore a base di bromelina è la soluzione adatta per le tue esigenze.

Bromelina per combattere la Cellulite e gonfiore

L'uso più diffuso della Bromelina è certamente quello drenante, per perdere centimetri su cosce e addome e ridurre drasticamente l'inestetismo della cellulite e della ritenzione.

La sua azione si concentra sull'infiammazione dei tessuti, dove si accumulano liquidi alla base della ritenzione idrica, portando alla loro espulsione e favorendo una pelle liscia e tonica, priva di avvallamenti. Puoi abbinare un integratore alla Bromelina a una sana alimentazione, e ad una leggera attività fisica. Queste sane abitudini, in abbinamento ad una corretta idratazione (almeno 2 litri d'acqua al giorno) contribuiranno attivamente a ridurre la cellulite sulle tue gambe.

L'effetto è drenante e diuretico su tutti i target d'età, risultando efficace su donne e uomini di giovane età oppure più avanti con gli anni.

Scegli un integratore a base di bromelina in base alla formula

Nello scegliere il tuo integratore a base di Bromelina, considera anche il tipo di formula che preferisci. Esistono in commercio compresse dure che devono essere deglutite con un bicchiere d'acqua, oppure soluzioni più morbide che possono essere masticate e solitamente hanno un sapore più gradevole.

In alternativa è possibile optare per la polvere che si scioglie in acqua, oppure per le varianti sublinguali, che hanno una potenza maggiore ed entrano immediatamente in circolo, apportando i propri effetti benefici. Valuta la soluzione più comoda in base alle tue abitudini di vita, come ad esempio la proposta di RedMoringa con le sue capsule vegetali insapori, adatte a coloro che non amano masticare integratori o dover dosare la polvere.

Scegli un integratore a base di Bromelina in base al brand

Il secondo consiglio è quello di leggere le recensioni degli altri clienti e gli ingredienti impiegati nella formula, in modo da valutare se si tratti della soluzione migliore per le proprie esigenze. Valuta il rapporto qualità-prezzo e non farti ingolosire solo dalle offerte, poiché si tratta sempre di un prodotto di aiuto per la salute che, se scelto erroneamente, non apporterà nessun beneficio.

Infine ricorda che un integratore alimentare non è utile se non segui uno stile di vita sano. Per definizione “integra” le tue abitudini, per cui se scegli di assumere un integratore di bromelina dovresti anche scegliere di seguire uno stile di vita adatto.

Quando non acquistare un integratore a base di Bromelina

Esistono alcune situazioni nelle quali è meglio evitare di comprare un integratore a base di bromelina e la buona norma è richiedere, come tutti gli integratori, un parere al proprio medico in caso di dubbi, stati particolari o assunzione con medicinali. In primo luogo, dovrebbero astenersi le donne in stato di gravidanza e allattamento poiché, pur trattandosi di un prodotto naturale, può provocare effetti collaterali nel bambino. Anche coloro che soffrono di alcune patologie gravi a carico dei reni, come ad esempio l'insufficienza, dovrebbero astenersi o quantomeno richiedere un parere medico, così come in caso di ulcera.

