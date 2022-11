Conclude le riprese cortometraggio 'Un giorno in più'

Palermo, 8 nov. Si sono concluse a Palermo le riprese del cortometraggio "Un giorno in più" di Fabio Bagnasco, prodotto da Eikona Film - Piano Focale e che sarà disponibile presso la piattaforma WeShort. Le riprese si sono tenute nel capoluogo siciliano (tra le location, Villa Riso, l'aula di Anatomia dell"Università di Palermo e la clinica Cosentino) e a Piana degli Albanesi (Oasi del lago). "Questo progetto - sottolinea il direttore della scuola di cinema Piano Focale, Giuseppe Gigliorosso - lo abbiamo fortemente voluto, anche perché diventasse una occasione di verifica didattica per i nostri studenti (corsi di regia e direzione della fotografia), un'occasione per fargli fare una full immersion nelle problematiche di un set. Devo dire con orgoglio che gli studenti si sono distinti affiancando e supportando i professionisti dei vari reparti. Desidero ringraziare l'Accademia di Belle Arti per la collaborazione (reparti scenografia e costumi) e il parterre di sponsor che ha sostenuto il progetto".

Pubblicità

"Sono stati giorni intensi e meravigliosi - sottolinea Fabio Bagnasco, regista del cortometraggio - scritto con Francesca Scaglione e Filippa Gracioppo. Per tutto questo desidero ringraziare davvero tutti, dal direttore di produzione Marco Lorusso al direttore della fotografia Gabriele De Palo insieme a tutta la troupe tecnica e il cast artistico, senza dimenticare gli studenti di cinema che hanno dimostrato passione e abnegazione, nonostante la giovane età". "Un giorno in più", che adesso entrerà nella fase di post- produzione- vede un cast nutrito di attori tra cui Giuditta Jesu, Alessandro Ienzi e Salvo Nereo Salerno. A impreziosire ulteriormente il film l'amichevole partecipazione dell'attrice Lucia Sardo, reduce dal successo internazionale di "From scratch" su Netflix.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA