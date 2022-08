Conference, Playoff ritorno: i risultati delle partite

ROMA, 25 AGO - I risultati delle partite di ritorno della Conference League (in maiuscolo le squadre qualificate per la fase a gironi). Nel successo del West Ham United ancora in gol l'azzurro Gianluca Scamacca. Il sorteggio per definire i gironi della Conference League si svolgerà domani a Istanbul, con inizio alle ore 14,30. Apoel Nicosia (Cip)-DJURGARDENS (SVE) 3-2 (0-3) Aik Stoccolma (Sve)-SLOVACKO (RCE) 0-1 (0-3) BASILEA (SVI)-Cska Sofia (Bul) 2-0 (0-1) CLUJ (ROM)-Maribor (Slo) 1-0 (0-0) Mol Fehervar (Ung)-COLONIA (GER) 0-3 (2-1) Twente (Ola)-FIORENTINA (ITA) 0-0 (1-2) Viborg (Dan)-WEST HAM UNITED (ING) 0-3 (1-3) Viking (Nor)-FCSB (ROM) 1-3 (2-1) Wolfsberger (Aut)-MOELDE (NOR) 0-4 (1-0) SLAVIA PRAGA (RCE)-Rakow (Pol) 2-0 (1-2) APOEL BEER SHEVA (ISR)-Craiova (Rom) 5-4 (1-1) Hamrun (Mal)-PARTIZAN (SER) 3-3 (1-4) BALLKANI (KOS)-Shkupi Skopje (Mac) 1-0 (2-1) NIZZA (FRA)-Maccabi Tel Aviv (Isr) 2-0 (0-1) ANDERLECHT (BEL)-Young Boys (Svi) 3-2 (1-0) Dudelange (Lux)-LECH POZNAN (POL) 1-1 (0-2) Anversa (Bel)-BASAKSEHIR (TUR) 1-3 (1-1) Hajduk (Cro)-VILLARREAL (SPA) 0-2 (2-4) Gil Vicente (Por)-AZ ALKMAAR (OLA) 1-2 (0-4) Rapid Vienna (Aut)-VADUZ (LIE) 0-1 (1-1) Linfield (Irl)-RIGAS SKOLA (LET) 3-5 (2-2) SLOVAN BRATISLAVA (SVQ)-Zrinjski (Bos) 8-6 (0-1)

