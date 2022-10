Confindustria: al via la due giorni di Bonomi in Sicilia

Palermo, 5 ott. Una due giorni a fianco delle imprese siciliane piegate dalla crisi. Tappa in Sicilia per il presidente di Confindustria. Oggi e domani Carlo Bonomi sarà ospite di Sicindustria per un viaggio all'interno delle imprese associate. Alle 15.30, sarà la Nino Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le porte in occasione dell'incontro 'Impresa è Territorio', che vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. "Un momento di confronto che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze imprenditoriali dell'Isola e sul loro rapporto con il territorio che le ospita", spiegano da Sicindustria. Domani, alle 10.30, sarà la volta, invece, della Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle 15.30, Bonomi incontrerà le aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa.

"Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno – è quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in questa terra e continuano a farlo ogni giorno". Insieme a Bonomi anche il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese. "La crisi energetica è diventata una questione di sicurezza nazionale, senza industria crolla il sistema Paese. Le imprese siciliane sono stremate - dice -. Servono subito interventi congiunti a Bruxelles, a Roma, in Sicilia. Occorre subito porre un price cap, un tetto al prezzo del gas (di tutto il gas e non solo di quello russo), serve la sospensione del mercato Ets e del sistema speculativo sull'energia in questo momento. E misure immediate a sostegno di famiglie e imprese".

