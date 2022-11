Confindustria Romagna premia Cingolani con il Guidarello

RAVENNA, 10 NOV - La narrazione della guerra in Ucraina, con le storie dal fronte raccontate su carta stampata, tv e podcast, dall'inizio dell'invasione russa fino agli sviluppi attuali. E la crisi energetica scoppiata nei mesi precedenti e aggravata dal conflitto nel cuore dell'Europa. Sono i temi del 51/o premio Guidarello per il giornalismo d'autore organizzato da Confindustria Romagna, un'edizione che guarda alla stretta attualità: la cerimonia si terrà al Teatro Alighieri di Ravenna sabato 19 novembre alle 17, condotta da Bruno Vespa, che presiede la giuria nazionale. A Roberto Cingolani, advisor per l'energia del nuovo Governo e già ministro della Transizione ecologica nel precedente esecutivo, va il premio ad honorem attribuito da Confindustria Romagna "per lo spirito di servizio con cui ha saputo gestire un tema prioritario e delicatissimo - spiega il presidente dell'associazione, Roberto Bozzi - in una fase di criticità e smarrimento senza precedenti. Sull'energia è in gioco il nostro futuro e c'è ancora molto da fare: qualcosa si sta muovendo proprio in questi giorni, con la firma del rigassificatore e lo sblocco delle estrazioni, e il merito è anche di chi ci ha lavorato in piena burrasca". Per il giornalismo nazionale saranno premiati gli inviati in Ucraina Stefania Battistini del Tg1, Paolo Brera di Repubblica e Cecilia Sala, firma del Foglio e voce del podcast Stories. Riconoscimento speciale alla carriera all'inviato Fausto Biloslavo, per quarant'anni di copertura dalle principali zone di guerra. Per il giornalismo Romagna i riconoscimenti andranno ad Annamaria Gradara per l'articolo "Addio a Monica Vitti. Indimenticabile in Deserto Rosso", pubblicato sul Corriere Romagna; Paola Novara, per il libro "La Romagna delle pievi" (Il Ponte Vecchio) e Filippo Nicosia per il documentario "Ravenna. Un tesoro d'acqua" in onda nella trasmissione di Rai3 "Storia delle nostre città". Riconoscimento per la sezione Turismo al giornalista della testata regionale Rai Paolo Pini, per i servizi dal territorio e la valorizzazione in chiave economica delle attività turistiche, e un premio speciale alla carriera al giornalista del Resto del Carlino Beppe Boni.

